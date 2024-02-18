Сбой произошел в работе приложения Telegram

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой, на 14:35 по Москве не работают мобильное приложение и приложение на компьютере.

Согласно данным сервиса Downdetector, о неполадках в Telegram сообщили 5 тысяч пользователей.

В конце января произошел массовый сбой в работе Рунета. У россиян не выходило получить доступ к сайтам и приложениям разных сервисов.

В Минцифры РФ позже сообщили о ликвидации сбоя. Изначально в качестве причины неполадок Координационный центр доменов .ru/рф назвал ошибку при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC).

Позже директор центра Андрей Воробьев рассказал, что сбой случился из-за плохой работы программного обеспечения, так как ПО реализует механизм подписи файла с данными зоны .ru в глобальную систему DNS-серверов.

Эксперт назвал причину масштабного сбоя в Рунете