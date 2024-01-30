В Wildberries и Ozon заявили, что пункты выдачи заказов работают штатно

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Проблемы с выдачей товаров в пунктах выдачи (ПВЗ) на Wildberries отсутствуют, все системы маркетплейса функционируют в прежнем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

"В доменной зоне .ru наблюдается массовый сбой, не связанный с работой IT-систем Wildberries", – подчеркнули в компании.

При этом там уточнили, что срок хранения некоторых товаров, лежащих на полках на данный момент в ПВЗ, будет продлен.

Компания Ozon также приняла решение о продлении на два дня сроков выдачи заказов, которые необходимо было забрать 30 января, в связи со сбоем в доменной зоне .ru.

"С партнерами на связи, поможем им решить все возникающие вопросы", – добавили в маркетплейсе.

По информации онлайн-ретейлера, в настоящее время многие пользователи и партнеры не могут зайти на сайт и в приложения Ozon, а в пунктах выдачи фиксируются неполадки с выдачей товаров.

"Уже проверили все системы – на нашей стороне сбоев нет, что-то сломалось в доменной зоне ru. Ждем вместе с вами, когда неполадки устранят", – заключили в телеграм-канале компании.

В свою очередь, специалист по информационной безопасности Тарас Татаринов объяснил RT, почему в доменной зоне ru. произошел сбой. По его словам, вероятно, неполадки могли случиться на глобальной инфраструктуре, которая обслуживает всю Сеть.

"Нужно понимать, что доступность сайта организации, помимо их инфраструктуры, зависит от маршрутизации и от разрешения DNS, то есть от неких глобальных узлов интернета, которые обслуживают весь Рунет", – уточнил эксперт, добавив, что на этом узле и могли возникнуть проблемы.

По его словам, сбой в глобальном узле мог спровоцировать каскадное отключение всех ресурсов, которые были связаны с ним.

Ранее в работе операторов мобильной связи, маркетплейсов и других онлайн-ресурсов произошел сбой. О проблемах сообщали пользователи Wildberries, Ozon, "Яндекса", "Дзена", "Авито". В числе сотовых операторов, клиенты которых столкнулись с проблемами, оказались "Билайн", "МегаФон", МТС, Yota и другие.

