Сбой произошел в работе Telegram

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Сбой произошел в работе приложения Telegram. Соответствующие жалобы появились от 1 151 пользователя, следует из данных сервиса "Сбой.рф".

Чаще всего на сбои жаловались москвичи (25%), жители Башкортостана (14%), Санкт-Петербурга (10%) и Краснодарского края (5%). В частности, неполадки в работе приложения произошли в Киеве.

Больше половины пользователей (56%) отметили общий сбой, 15% рассказали, что у них не грузятся чаты, у 12% перестало работать приложение, а у 7% – видеосообщения, уточняется на сайте Downradar.

До этого сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России. Число жалоб достигло почти 1,3 тысячи.

Ранее свыше 68 тысяч американских пользователей пожаловались на неполадки в работе социальной сети X (ранее Twitter). 67% обративших внимание на нарушения отметили сбои в работе приложения, 26% столкнулись с трудностями с доступом к сайту. Еще 7% заявили, что заметили ограничения в просмотре ленты сервиса микроблогов.

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