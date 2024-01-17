Сбой произошел в работе WhatsApp в РФ

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Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) в России. По данным на 08:59 по московскому времени, число жалоб достигло почти 1,3 тысячи. Об этом свидетельствуют данные сайта "Сбой.рф".

Половина всех жалоб приходится на Башкирию. Следом Татарстан (15%) и Москва (14%). Жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Самарской, Оренбургской и Нижегородской областей, Удмуртии.

Ранее масштабный сбой в работе WhatsApp произошел в некоторых странах в июле прошлого года. Тогда наибольшее число сбоев установили в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции. Пользователи из России также сообщали о трудностях.

Пользователи начали испытывать трудности при отправке и получении сообщений, а также они пожаловались на проблемы в работе приложения и сайта. Позднее работа мессенджера была восстановлена.

Глобальный сбой произошел в работе WhatsApp