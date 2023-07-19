Масштабный сбой произошел в работе WhatsApp

Фото: depositphotos/diego_cervo

Масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp произошел в некоторых странах. Об этом следует из данных на сайте сервиса Downdetector.

Пользователи начали испытывать трудности при отправке и получении сообщений, а также они пожаловались на проблемы в работе приложения и сайта. Наибольшее число сбоев установили в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции. Пользователи из России также сообщили о трудностях.

В конце июня масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. На тот момент многие пользователи не могли зайти в приложение.

До этого неполадки зафиксировали в работе мобильного интернета оператора "Билайн". Жалобы также поступали по работе домашнего интернета.

В компании "Билайн" подтвердили факт сбоя с работой мобильного интернета в некоторых российских регионах. Оператор заявил, что причины сбоя были локализованы.

Сервисы такси сообщили о сбоях в системе определения геолокации