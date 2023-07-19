19 июля, 23:46Технологии
Масштабный сбой произошел в работе WhatsApp
Фото: depositphotos/diego_cervo
Масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp произошел в некоторых странах. Об этом следует из данных на сайте сервиса Downdetector.
Пользователи начали испытывать трудности при отправке и получении сообщений, а также они пожаловались на проблемы в работе приложения и сайта. Наибольшее число сбоев установили в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции. Пользователи из России также сообщили о трудностях.
В конце июня масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. На тот момент многие пользователи не могли зайти в приложение.
До этого неполадки зафиксировали в работе мобильного интернета оператора "Билайн". Жалобы также поступали по работе домашнего интернета.
В компании "Билайн" подтвердили факт сбоя с работой мобильного интернета в некоторых российских регионах. Оператор заявил, что причины сбоя были локализованы.
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