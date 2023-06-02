В соцсети "ВКонтакте" возникли проблемы с загрузкой фото через веб-версию

Фото: depositphotos/Casimiro_PT

Пользователи могли столкнуться с проблемой при загрузке фотографий в социальной сети "ВКонтакте" через веб-версию.

В пресс-службе соцсети уточнили, что фотоматериалы загружались с небольшой с задержкой. Проблема не коснулась приложения "ВКонтакте". Специалисты оперативно ее устранили.

"ВКонтакте работает в обычном режиме", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сбой произошел в работе приложения и сайта интернет-магазина Ozon. Пользователи столкнулись с проблемами в процессе использования приложения и сайта. Уточняется, что при выборе товаров появлялись следующие сообщения: "Такой страницы не существует", "страница была удалена" или "вы перешли по неверной ссылке".

В компании отметили, что проблема была решена, и принесли извинения пользователям, у которых возникли трудности.



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