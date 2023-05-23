Сбой произошел в работе приложения и сайта Ozon

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Сбой произошел в работе приложения и сайта интернет-магазина Ozon. Об этом свидетельствует сервис мониторинга сбоев Downradar.

По состоянию на 12:58 по московскому времени поступило 2 639 обращений с жалобами. Пользователи столкнулись с проблемами в процессе использования приложения и сайта. Уточняется, что при выборе товаров появлялись следующие сообщения: "Такой страницы не существует", "страница была удалена" или "вы перешли по неверной ссылке".

Однако представители Ozon сообщили РИА Новости, что технический сбой был устранен специалистами и пользователи уже могут без проблем совершать покупки. По их словам, сайт и приложение в настоящее время работают в обычном режиме. В компании принесли извинения пользователям, у которых возникли трудности.

Ранее пользователи пожаловались на неполадки в работе сервиса доставки "Самокат". Уточнялось, что клиенты 1,5 часа не могли дождаться своего заказа. При попытке воспользоваться приложением всплывало сообщение, что специалистам надо "кое-что починить". В этот же день сервис восстановил работу.

