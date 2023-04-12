Аналог сервиса Downdetector запустили в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) запустил портал "Мониторинг сбоев", который является отечественным аналогом сервиса Downdetector. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сервис был создан в качестве альтернативы зарубежного ресурса Downdetector, который прекратил свою работу по анализу интернет-ресурсов и телеком-услуг после начала специальной военной операции, заявили в пресс-службе "Главного радиочастотного центра", на базе которого работает ЦМУ ССОП.

Пользователи сервиса по мониторингу могут оставить сообщения о работе того или иного ресурса, банковских приложений, операторов связи, оценить стабильность функционирования, сказали в ведомстве.

Отмечается, что сообщения пользователей о проблемах позволят сформировать на портале тепловую карту, благодаря которой граждане смогут следить за работоспособностью ресурсов на всей территории РФ.

"Таким образом, с помощью сервиса пользователи могут узнать, произошел массовый сбой или единичная ошибка", – сообщили в ГРЧЦ.

Центр мониторинга будет заниматься изучением проблем и искать причину их появления, в том числе с помощью систем Центра. Если сообщения о сбоях будут носить массовый характер, то Центр проведет работу по устранению совместно с владельцами сервисов, отметили в ГРЧЦ.

В ГРЧЦ добавили, что на базе портала будет запущен сервис для профильных специалистов Looking Glass. Он позволит получить информацию об IP-адресах, автономных системах и оптимальных маршрутах трафика.

"Ключевая особенность сервиса – использование маршрутной информации непосредственно от всех российских операторов связи посредством информационной системы мониторинга Центра. Это позволяет получать достоверные данные о маршруте на интересующую сеть с точки зрения любого российского оператора", – рассказали в ГРЧЦ.

В центре подчеркнули, что реестр поможет обеспечить устойчивость функционирования Рунета. В нем будет содержаться информация об IP-адресах и системах. Также он позволит воспользоваться информацией при отсутствии доступа к зарубежным интернет-регистратурам.

Ранее сообщалось, что разработчик программного обеспечения "МойОфис" планирует создать собственный аналог почтовой системы Microsoft Outlook к концу 2023 года. Российская корпоративная почтовая система будет базироваться на импортонезависимой платформе "Почта 2.0" и сможет поддерживать свыше 400 тысяч почтовых ящиков.



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