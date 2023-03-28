Приложение "Самоката" возобновило работу после сбоя

Фото: depositphotos/pressmaster

Сервис доставки "Самокат" возобновил работу после сбоя 28 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

"Сервис восстановил работу и доступен в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Сбой в работе сервиса доставки "Самокат" произошел 28 марта. Пользователи пожаловались, что уже полтора часа не могут дождаться своего заказа. При попытке воспользоваться приложением появляется сообщение о том, что специалистам надо "кое-что починить".

Сбой произошел в работе приложений Uber и "Яндекс Go"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!