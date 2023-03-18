Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

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Российские пользователи пожаловались на неполадки в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные детектора сбоев Brand Analytics.

Сервис отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Так, по состоянию на 10:01 86% пользователей заявили, что "ВКонтакте" не работает. При этом 6% пожаловались на неполадки с работой приложения, а еще 6% рассказали о неполадках при получении сообщений.

"Некоторые пользователи в отдельных регионах могли испытывать кратковременные сложности с загрузкой сообщений. Работа сообщений стабилизируется, в ближайшее время они будут работать штатно", – заявили в пресс-службе соцсети.

Похожий сбой у "ВКонтакте" зафиксировали в понедельник, 13 марта. Часть российских пользователей пожаловались на проблемы при входе в аккаунт.

Уже к полудню от пользователей поступили 1 422 жалобы. Стало известно, что больше всего неполадок зафиксировали у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В этот же день соцсеть устранила все проблемы в работе сервиса.

Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте"

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