Сбой произошел в работе сервиса "Яндекс Музыка"

Фото: скриншот приложения

Пользователи пожаловались на проблемы в работе приложения "Яндекс Музыка".

"Проблемы со связью. Проверьте настройки сети или обновите экран", – появляется надпись при попытке обновить сервис.

Приложение не открывается с персонального компьютера и со смартфонов на iOS и Android. При этом прослушивать ранее скачанную музыку все еще можно.

"У ряда пользователей возникают трудности с доступом к "Яндекс Музыке". Наша команда уже работает над решением проблемы", – приводит РИА Новости слова пресс-службы компании.

Подобный сбой в работе сервиса произошел 16 февраля. При попытке входа в приложение у пользователей всплывало похожее окно.

До этого сбой зафиксировали у ряда сервисов "Яндекса", в том числе "Музыки", "КиноПоиска", "Такси" и "Лавки", а также непосредственно самого поисковика. В тот же день погрешности были устранены.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!