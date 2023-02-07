Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе

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Некоторые пользователи "ВКонтакте" сообщили о сбоях в работе соцсети, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что у ряда пользователей могут наблюдаться трудности с загрузкой "ВКонтакте". Специалисты в настоящее время завершают работы по восстановлению доступа в полном объеме.

Накануне пользователи сообщали, что у них не работает ряд сервисов "Яндекса", в том числе "Музыка", "КиноПоиск", "Такси" и "Лавка", а также непосредственно сам поисковик.



Пользователи сообщили о сбое в работе приложения App Store

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