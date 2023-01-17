"Яндекс Карты" и "Навигатор" стали предупреждать водителей о приближении к ж/д переезду

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В приложениях "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор" появилась функция оповещения водителей перед приближением к железнодорожному переезду. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Теперь в приложениях "Яндекс Карты" и "Яндекс Навигатор" при приближении к железнодорожному переезду водитель услышит голосовое предупреждение "Впереди железнодорожный переезд", – говорится в сообщении.

В телеграм-канале "Телеграмма РЖД" объяснили, что иконка поезда появляется на этапе выбора маршрута. Новая функция позволит водителям лучше планировать поездки и быть более сконцентрированными в пути.

За 2022 год на железнодорожных переездах в России произошло 218 аварий. В них пострадали и погибли 123 и 37 человек соответственно. Практически аналогичная ситуация наблюдалась и в 2021 году.

В свою очередь, в столичном Дептрансе уточнили, что для снижения числа ДТП с участием автомобилей и поездов с 2012 года в Москве построили большое количество многоуровневых путепроводов. Благодаря проверке сооружения сотрудниками департамента, ГИБДД и РЖД в 2022 году с участием машины и поезда не произошло ни одной аварии.

"Надеемся, что дополнительные опции в навигации помогут сохранить бдительность и предотвратить беду", – говорится в сообщении РЖД.

Ранее сервис "Яндекс Карты" выпустил бета-версию с детализированными дорогами в пределах московского Третьего транспортного кольца. В бета-версии можно попробовать умный указатель маршрута. Он подскажет, с какой стороны дороги ехать, чтобы не пропустить свой поворот.



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