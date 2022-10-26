В "Яндекс.Картах" появились маршруты для грузовиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В "Яндекс.Картах" появились маршруты для грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как объяснили в компании, подобные нововведения помогут водителям грузовых авто строить маршруты исходя из особенностей транспорта. При проектировании маршрута для грузовиков будет учитываться их масса, нагрузка на ось и другие особенности.

"Препятствия, которых нельзя избежать, будут заранее обозначены на маршруте. Например, если единственная доступная дорога идет под низким мостом", – сообщили в компании.

Воспользоваться функцией можно, если построить маршрут и открыть его параметры. Затем необходимо выбрать тип грузовика. После уточнения данных параметры заполнятся автоматически.

В настоящее время протестировать функцию могут владельцы смартфонов на базе Android, а также пользователи веб-версии "Яндекс.Карт". В ближайшее время нововведение планируют внедрить и в приложение на iOS.

Ранее в приложении "Яндекс.Карты" появилась функция расчета времени при передвижении на автомобиле в определенное время. Теперь автовладельцы могут рассчитать время в пути в нужное им время. Сервис оценивает продолжительность маршрута на основе исторических заторов.

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