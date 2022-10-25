Эксперты посоветовали установить зимнюю резину тем, кто передвигается на машине ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водителям, которые перемещаются на собственном транспорте в ночное время суток, необходимо как можно быстрее установить зимнюю резину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Советы специалистов обусловлены возможными заморозками в ночное время суток. Так, в ночь с 24 на 25 октября температура воздуха в Москве опустилась до -2,1 градуса. Показатель стал минимальным с начала осени.

"Я думаю, что, в принципе, если не дожидаться очередей, то пора уже и переобуваться. Не ждать, когда среднесуточная температура будет плюс 8", – цитирует агентство руководителя общественного движения Федерации автовладельцев России Сергея Канаева.

Он уточнил, что ранняя смена летней резины позволит водителям понаблюдать за поведением шипов на не слишком заледенелых дорогах.

По словам президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, заблаговременная установка зимних шин не запрещена техническим регламентом. Однако из-за разных климатических условий в субъектах РФ региональные власти могут самостоятельно устанавливать периоды обязательного использования зимней резины.

При этом Травин посчитал парадоксом то, что некоторые водители до сих пор не несут ответственности за несоблюдение технических правил.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил, как подготовить автомобиль к предстоящему зимнему сезону. Водителям нужно в том числе заблаговременно залить в бак незамерзающую жидкость, а также предусмотреть в машине наличие щетки и скребка.



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