Эксперт рассказал, как продать машину на "мертвом" рынке

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Продать свою машину можно даже на неактивном рынке, но для этого следует выполнить некоторые условия. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на руководителя PR-департамента "Яндекс.Вертикалей" Ивана Кузнецова, который поделился советами, помогающими совершить удачную сделку.

Для начала эксперт порекомендовал правильно выставить цену. Для этого следует ее определить, помочь с этим смогут крупные площадки, например "Авто.ру". Благодаря интерфейсу сервиса можно вычислить среднюю стоимость конкретной модели автомобиля.

Далее Кузнецов подчеркнул, что для продажи следует сделать качественные снимки машины. На фотографии она должна быть чистой. Помимо этого, не стоит забывать сфотографировать салон автомобиля.

Кроме того, эксперт порекомендовал не обманывать и не скрывать проблемы машины, когда потенциальный покупатель спрашивает о ее состоянии. В любом случае крупные автомобильные базы могут проверить историю транспорта. В качестве примера Кузнецов привел отчеты "ПроАвто", которые показывают настоящий пробег машины.

Ранее Минтранс Подмосковья посоветовал водителям не менять летние шины на зимние до тех пор, пока не выпадет снег. Легкие заморозки не окажут сильного влияния на управляемость, считают в министерстве. При этом поменять летнюю резину на нешипованную зимнюю уже можно.

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