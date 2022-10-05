Автоэксперт рассказал о предпочтениях россиян при выборе б/у машин

Фото: depositphotos/panama7

На рынке подержанных авто многие россияне стали искать машины с пробегом от 150 до 170 тысяч километров. Об этом сообщил президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.

"Большая часть россиян, которые сейчас обдумывают покупку подержанного автомобиля, готовы выбрать десятилетний автомобиль", – заявил он в интервью радио Sputnik.

Эксперт обратил внимание на то, что еще год назад желающие купить подержанные авто предъявляли другие требования к ТС. Так, например, как уточнил Амиров, тогда многие хотели купить автомобиль возрастом от 5 до 7 лет с пробегом до 100 тысяч километров.

На сегодняшний же день, отметил автоэксперт, желания покупателей изменились, что можно связать, по словам Амирова, с ростом цен на б/у машины.

"Почему изменился запрос? Дело в стоимости. Если раньше за 500 тысяч рублей можно было купить пяти-семилетний автомобиль с пробегом под 100 тысяч, то сейчас уже не выйдет. За автомобиль с такими характеристиками теперь хотят 700–900 тысяч рублей. Поэтому планка запросов снизилась", – заключил президент Союза автоэкспертов и оценщиков.

Ранее глава экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков рассказал, с какими недостатками можно покупать автомобиль. По его словам, главная задача при покупке подержанного автомобиля – оценить стоимость дальнейшего ремонта. На техническое состояние мало влияют, например, незначительные проблемы кузова или салона.

В числе нестрашных недочетов эксперт также назвал необходимость замены тормозных дисков и колодок. Кроме того, на безопасность не влияют вторично окрашенные кузовные элементы, если это не было связано с глобальным ремонтом.



В России снижается стоимость подержанных автомобилей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!