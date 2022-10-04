В ГД рассказали, могут ли изъять личный транспорт на нужды СВО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Изъятие техники для специальной военной операции на Украине не обсуждается. Об этом изданию "Подъем" рассказал член комитета ГД по обороне Георгий Карлов.
Он назвал подобные заявления чушью и опроверг их обсуждение в стенах Госдумы.
"Никаких нет ни условий, ни необходимости этого, и нет по этому поводу ни внутри комитета по обороне разговоров, ни в Госдуме в целом. Пусть спят спокойно, ездят, перемещаются, делают все в соответствии с законом", – сказал Карлов.
Отмечается, что, согласно российскому законодательству, привлечение собственного транспорта граждан на военные нужды возможно. В таком случае преимущество будет отдаваться габаритным машинам и специальной технике.
В СМИ отметили, что пользователи делятся опасениями по данному вопросу в социальных сетях.
До этого стало известно, что транспортные средства категорий M1G и N1G, которые относятся к технике повышенной проходимости, могут забрать у россиян при мобилизации. Тогда же отмечалось, что подобные автомобили подпадут под мобилизацию лишь в случае крайней необходимости.
Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации 21 сентября.
Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
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