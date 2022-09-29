Володин объяснил, могут ли состоящие на воинском учете выезжать за границу

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, могут ли граждане, которые состоят на воинском учете, выезжать за границу.
Он подчеркнул, что по этому вопросу на различных информационных ресурсах даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу.
"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)", – написал Володин в своем телеграм-канале.
Спикер Госдумы добавил, что этой нормой должны руководствоваться все военнообязанные.
Ранее Володин заявил, что на границе составляют списки покидающих РФ граждан. Их начали формировать с 21 сентября. Он также выразил мнение, что большинство россиян, которые уезжают из страны на фоне мобилизации, через время вернутся обратно.
До этого спикер Госдумы выступил с инициативой поднять вопрос передачи машин, которые были брошены на границе при отъезде из-за мобилизации, семьям участников СВО. По его словам, данное решение было бы правильным.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части, будут проходить дополнительную подготовку.
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