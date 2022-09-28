Володин сообщил о составлении на границе списков выезжающих из РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
На границе составляют списки покидающих РФ граждан. Их начали формировать с 21 сентября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Вы думаете, вот они выезжают и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?" – цитирует его "Российская газета".
Володин также выразил мнение, что большинство россиян, которые уезжают из страны на фоне мобилизации, через время вернутся обратно.
"А затем пересидят время, которое их напугало, встанут в очереди назад через границу. Но мы как к ним относимся? Вот вопрос", – сказал спикер Госдумы.
По его словам, уезжающие россияне поддерживали Запад и те государства, которые от них решили отказаться. При этом они регулярно подвергали сомнению работу российских властей по созданию стабильности в приграничных территориях.
Ранее Володин выступил с инициативой поднять вопрос передачи машин, которые были брошены на границе при отъезде из-за мобилизации, семьям участников СВО. По его словам, данное решение было бы правильным.
21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
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