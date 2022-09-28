Володин предложил отдать машины покинувших РФ семьям участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой поднять вопрос передачи машин, которые были брошены на границе при отъезде из-за мобилизации, семьям участников СВО.

"Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать?" – цитирует его ТАСС.

По его словам, данное решение было бы правильным. При этом, как уточнил Володин, с 21 сентября формируются списки тех, кто покидает РФ.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что льготы для участников СВО, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию.

Она также добавила, что по поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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