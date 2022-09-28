Володин предложил отдать машины покинувших РФ семьям участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой поднять вопрос передачи машин, которые были брошены на границе при отъезде из-за мобилизации, семьям участников СВО.
"Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать?" – цитирует его ТАСС.
По его словам, данное решение было бы правильным. При этом, как уточнил Володин, с 21 сентября формируются списки тех, кто покидает РФ.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что льготы для участников СВО, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию.
Она также добавила, что по поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
"Кто, если не мы": призывник рассказал, как получил повестку в военкомат
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: