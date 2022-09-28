В России на 10–20% подорожали товары для мобилизованных – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В России на 10–20% подорожали товары для добровольцев и граждан, которые получили повестки в рамках частичной мобилизации. Так, речь идет о спальных мешках, термобелье, обуви, ряде медикаментов и других товарах, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные маркетплейсов и других представителей рынка.
В материале говорится, что после 21 сентября в России заметно увеличились спрос и цены на товары первой необходимости.
Уточняется, что депутат Госдумы Александр Якубовский направил в ФАС и Генпрокуратуру письмо с просьбой проверить обоснованность повышения цен.
Отмечается, что на Wildberries комплект флисового белья стоит 1,6 тысячи рублей, а на прошлой неделе он стоил на 20% меньше. За 3,8 тысячи продается белье с шерстью мериноса, а неделей раньше его стоимость была на 40% ниже.
Эксперт по маркетплейсам Юлия Некрасова подтвердила газете рост спроса на товары первой необходимости и резкий спад на другие товары.
Повышенный спрос зафиксирован и на медицинские изделия первой необходимости, рассказала изданию директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
"Население, благотворительные фонды и организации закупают для военнослужащих противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические, жаропонижающие препараты, перевязочные материалы, пластыри и шприцы", – рассказала она.
Ранее в РФ зафиксировали рост спроса на услуги юристов. Сообщалось, что граждане желают получить разъяснения действий при получении повесток в военкомат, консультации по военным билетам, правилам предоставления отсрочки и общие консультационные услуги военных юристов.
При этом, как уточняли аналитики, наибольшее повышение спроса на юридические услуги отмечается в Санкт-Петербурге – там он увеличился примерно в семь раз.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.
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