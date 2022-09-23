Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих "уладить вопрос" с армией

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Мошенники стали рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением "уладить вопрос" с армией, предупредили специалисты по кибербезопасности из компании Pro32. Об этом сообщает газета "Известия".

"Обман строится на версии связей с военкоматом или гарантиях профессиональной юридической помощи. Если жертва поверила мошенникам, то последние назначают сумму и скрываются с деньгами", – говорится в публикации.

Эксперты предупредили, что в связи с новостным фоном мошенники перешли от баз данных соискателей и ипотечников на базы, в которых есть данные о мужчинах призывного возраста или отслуживших в ВС РФ, а также о членах их семей. Указывается, что на черном рынке вырос спрос на такую информацию.

Согласно новому сценарию, злоумышленники уведомляют собеседника о направлении повестки, угрожают наказанием за неявку в военкомат или предлагают решить вопрос с отсрочкой за деньги. При этом часто мошенники придумывают неправдоподобные легенды. Например, могут позвонить женщинам насчет их мужей, сыновей, внуков и племянников, которые явно не подпадают под частичную мобилизацию. Некоторым гражданам рассылаются сообщения, что их родственник якобы уже находится на сборном пункте.

Источник, близкий к одному из сотовых операторов, рассказал газете, что злоумышленники могут использовать подмену номеров и маскировать вызовы и SMS-сообщения под различные телефоны органов власти. Например, отделов МВД, военных комиссариатов и администраций.

Эксперты также предупредили, что в ближайшее время звонков, сообщений, e-mail-рассылок и объявлений в интернете с гарантиями не получить повестку будет все больше.

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский сообщил, что количество мошеннических звонков россиянам достигло уровня, фиксировавшегося до начала специальной военной операции на Украине, – до 100 тысяч в день. Он отметил, что большая часть звонков совершается с территорий Украины.

