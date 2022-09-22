Психолог назвала признаки фейков про российскую СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Психолог Эрстея Дэйс назвала признаки фейков про специальную военную операцию РФ по защите ДНР и ЛНР. Об этом сообщает News.ru.

О ложных данных, по словам эксперта, свидетельствуют чрезмерно запугивающее содержание сообщений, множество негативных утверждений, порочащие высказывания в сторону ответственных лиц, а также призывы к срочному распространению сведений.

"Будьте бдительны, не верьте на 100% информации, если в ней: запугивание, обилие негативных утверждений, запоминающиеся, навязчивые слоганы наподобие рекламных, особенно если они содержат прямые призывы, категоричность, черно-белые оттенки: ура-ура или "нам конец", – отметила Дэйс.

Также признаком фейков о СВО является яркий образ врага, героя или жертвы, указала Дэйс. Помимо этого, она посоветовала быть особенно внимательными с сообщениями о спецоперации, в которых фигурируют обращение к неким высшим силам, религиозные образы и термины, теории заговора и конспирологические фантазии, а также анонимность, отсутствие ссылок на первоисточник и очевидный фотошоп.

Психолог призвала граждан ориентироваться только на официальные сообщения министерства обороны РФ, министерства чрезвычайных ситуаций, а также министерства здравоохранения.

"Меньше потребляйте эмоционально заряженную информацию. Не заражайтесь ей и не передавайте тревогу далее, по цепочке своих контактов. Поверьте: именно ваше смятенное состояние нужно вашему противнику, какую бы личину он ни принял", – посоветовала эксперт.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ была введена статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

Позднее Минюст разъяснил судьям отличия между статьями о фейках и дискредитации ВС РФ. Пособия от ведомства поясняют, как проводить судебную экспертизу по статьям КоАП и УК о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.

