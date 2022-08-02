Минюст разъяснил судьям отличия статей о фейках и дискредитации ВС РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Минюст разъяснил судьям отличия между статьями о фейках и дискредитации ВС РФ, сообщает "Коммерсант".
Пособия от ведомства поясняют, как проводить судебную экспертизу по статьям КоАП и УК о действиях Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.
Один из документов включает инструкцию по судебной лингвистической экспертизе о "публичном распространении заведомо ложной информации" об использовании Вооруженных сил РФ в рамках статьи 207.3 Уголовного кодекса. Другой рассматривает "комплексную психолого-лингвистическую экспертизу" по материалам, в которых содержится "публичная дискредитация использования" российских ВС в рамках статьи 20.3.3 КоАП и статьи 280.3 УК РФ.
Пособия были утверждены НИИ судебных экспертиз, который является подведомственным Минюсту РФ.
Авторы документа разъяснили значение слова "фейк" в контексте обозначенных статей. Объектом экспертизы в таком случае может быть названо "сообщение", исследовать которое дозволяется "только с учетом контекста его размещения и коммуникативной ситуации".
Отдельно в Минюсте объяснили разницу между "негативным мнением" и "утверждением" о факте использования Вооруженных сил РФ. В первом случае будет рассматриваться "дискредитация" ВС, а во втором – "распространение заведомо ложной информации".
4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ была введена статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".
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