Минюст США обвинил россиянина Александра Ионова в попытке вмешаться в американские выборы

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Соединенные Штаты выдвинули против гражданина России Александра Ионова обвинения в попытке вмешаться в выборы в США, сообщается на сайте Минюста.

По данным министерства, с 2014 по 2022 год Ионов находился в контакте с тремя политическими группами в штатах Флорида, Джорджия и Калифорния и "от лица российских властей, и в сотрудничестве с ФСБ, предположительно, на протяжении нескольких лет осуществлял вредоносную кампанию с использованием различных политических групп США для распространения разногласий, пророссийской пропаганды и вмешательства в выборы в США". При этом названия данных групп не уточняются.

Ранее Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований", которых подозревает во вмешательстве в американские выборы.

26 февраля 2021 года на официальном сайте ФБР вновь опубликовали сообщение о розыске 13 россиян, подозреваемых во вмешательстве в выборы президента США, где упоминается и Пригожин. Там пообещали вознаграждение в размере 250 тысяч долларов за любую информацию, которая поможет его арестовать.