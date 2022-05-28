В США в ближайшее время могут объявить импичмент Байдену – СМИ

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Республиканцы могут в ближайшее время объявить импичмент президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, заявил обозреватель издания The Spectator Фредди Грэй.

По его словам, республиканцы начали стремительно набирать популярность на фоне низких рейтингов американского лидера и из-за ухудшающейся в США экономической ситуации.

"Республиканская партия увидела, что их оппоненты – демократы использовали импичмент как дубинку для отстранения Трампа от власти. И сейчас они хотят отомстить", – утверждает журналист.

Он предположил, что процедура импичмента будет запущена, если республиканцы победят на выборах в палату представителей в ноябре 2022 года. По мнению обозревателя, у них есть все шансы, поскольку 70% избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, считают необходимым отстранить Байдена от власти.

Ранее профессор Варшавского университета Богдан Шклярский заявил, что вмешательство Вашингтона в кризис на Украине в значительной степени отразится на американском лидере. По его словам, рейтинг Байдена идет вниз из-за спада в экономике США, при этом у него вряд ли получится переломить ситуацию в свою пользу, поскольку, считает Шклярский, веру в это потеряли даже демократы.

На этой неделе Reuters и Ipsos опубликовали результаты совместного опроса, который показал, что рейтинг одобрения президента США опустился до рекордных показателей. Так, работу Байдена не одобряют 59% американцев. В поддержку его деятельности высказались лишь 36% опрошенных.

