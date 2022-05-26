В США назвали заявление Байдена о Тайване фиаско

02:53
Фото: depositphotos/palinchak
Президента Соединенных Штатов Джо Байдена постоянно преследуют конфузы, а его заявление о защите Тайваня является очередным фиаско, заявил американский телеведущий Стюарт Варни.
Речь идет о ситуации на совместной с премьер-министром Японии Фумио Кисидой пресс-конференции в Токио, где Байден заявил, что Вашингтон будет защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Позднее Белому дому пришлось объяснять, что президент США имел ввиду поставки оружия для самообороны острова.
"Тайваньское фиаско является просто классическим случаем. Байден заявил, что политика изменилась, а Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась", – сказал Варни в эфире канала Fox Business.
Телеведущий считает, что характерными чертами президентства Байдена стали нерешительность и слабость. В этой связи он напомнил о выводе войск США из Афганистана, кризисе детского питания в Штатах и резком росте цен на бензин. Варни добавил, что поведение американского лидера не внушает доверия. Кроме того, указал журналист, Байден физически слаб, растерян и забывчив.
Ранее китайская газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится, что из-за поведения президента Соединенных Штатов премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию. Издание опубликовало снимок с саммита по безопасности QUAD в Токио, на котором американский лидер общается с премьерами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но при этом игнорирует Кисиду, который стоит в стороне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: