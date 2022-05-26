В США назвали заявление Байдена о Тайване фиаско

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Президента Соединенных Штатов Джо Байдена постоянно преследуют конфузы, а его заявление о защите Тайваня является очередным фиаско, заявил американский телеведущий Стюарт Варни.

Речь идет о ситуации на совместной с премьер-министром Японии Фумио Кисидой пресс-конференции в Токио, где Байден заявил, что Вашингтон будет защищать Тайвань в случае вторжения Китая. Позднее Белому дому пришлось объяснять, что президент США имел ввиду поставки оружия для самообороны острова.

"Тайваньское фиаско является просто классическим случаем. Байден заявил, что политика изменилась, а Белый дом отыграл назад и объявил, что ничего не изменилось. Сегодня президент, вроде как бы, соглашается с этим отказом и говорит, что политика не изменилась", – сказал Варни в эфире канала Fox Business.

Телеведущий считает, что характерными чертами президентства Байдена стали нерешительность и слабость. В этой связи он напомнил о выводе войск США из Афганистана, кризисе детского питания в Штатах и резком росте цен на бензин. Варни добавил, что поведение американского лидера не внушает доверия. Кроме того, указал журналист, Байден физически слаб, растерян и забывчив.

Ранее китайская газета Global Times опубликовала статью, в которой говорится, что из-за поведения президента Соединенных Штатов премьер-министр Японии Фумио Кисида попал в неловкую ситуацию. Издание опубликовало снимок с саммита по безопасности QUAD в Токио, на котором американский лидер общается с премьерами Австралии и Индии Энтони Альбанезе и Нарендрой Моди, но при этом игнорирует Кисиду, который стоит в стороне.