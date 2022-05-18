Байден не смог с первого раза выговорить название США

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Джо Байден не смог с первого раза выговорить название своей страны во время выступления в Буффало, сообщает Life.ru.

"Отраженными в сообществе Эй-Эй… Эн-Эйч… Эй-Пи-Ай… Ай-яй-яй! Здесь, в Соединенных Штатах", – произнес Байден, после чего улыбнулся и продолжил речь.

Пользователи соцсетей диагностировали у президента США расстройство и порекомендовали ему принимать лекарства. Другие комментаторы подчеркнули, что ситуация осложняется тем, что самого Байдена такие случаи не настораживают.

На днях Байден оговорился и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Инцидент произошел на саммите США – АСЕАН. Фрагмент выступления, который опубликовал телеканал Fox News, вызвал активный отклик зрителей в комментариях. Один из жителей США назвал произошедшее позором "на всю мировую арену". Другие американцы заявили, что Байден "действительно потерян".

Во время выступления в Алабаме американский лидер по ошибке сказал, что США будто бы снабжали противотанковыми ракетными комплексами Javelin Россию, а не Украину. Обращаясь к сотрудникам военного завода Lockheed Martin, Байден добавил, что они позволяют украинцам защищаться.

До этого, говоря о продовольственном кризисе, Байден перепутал Украину и Китай, назвал КНР одним из крупнейших производителей пшеницы.

