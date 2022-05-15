Американцы высмеяли Байдена за очередную оговорку

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Американский лидер Джо Байден оговорился и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Инцидент произошел на саммите США – АСЕАН.

"Индо-Тихоокеанский регион – это Индо-Тихоокеанский регион, который является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. <...> Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года", – приводит слова Байдена РИА Новости.

Фрагмент выступления, который опубликовал телеканал Fox News, вызвал активный отклик зрителей в комментариях. Один из жителей США назвал произошедшее позором "на всю мировую арену". Другие американцы заявили, что Байден "действительно потерян".

"Байден похож на того парня, который падает с вершины дерева и по пути вниз задевает каждую ветку", – написал пользователь Led Zeppelin.

Ранее во время выступления в Алабаме американский лидер по ошибке сказал, что США будто бы снабжали противотанковыми ракетными комплексами Javelin Россию, а не Украину. Обращаясь к сотрудникам военного завода Lockheed Martin, Байден добавил, что они позволяют украинцам защищаться.

До этого, говоря о продовольственном кризисе, Байден перепутал Украину и Китай, назвал КНР одним из крупнейших производителей пшеницы.

