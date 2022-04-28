Байден оговорился и перепутал должность министра образования США

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вновь оговорился. Он назвал американского министра образования Мигеля Кордону сенатором.

Инцидент произошел, когда глава Белого дома принимал в своей резиденции педагогов.

"Я должен прислушиваться ко всем вам, что, я знаю, делает сенатор Кордона", – приводит слова Байдена РИА Новости.

Отмечается, что обратившись к министру в другой раз, президент США назвал его должность правильно.

Ранее Байден два раза протянул руку пустоте для рукопожатия. Первый инцидент произошел в Северной Каролине. Байден повернулся и протянул руку пустому месту. После этого американский лидер не сразу нашел выход и сделал несколько шагов в неверном направлении.

Затем, во время визита в Сиэтл, после выступления американский лидер помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

