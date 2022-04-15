Байден хотел пожать руку пустому месту

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Президент США Джо Байден, завершая свое выступление в Северной Каролине, повернулся и протянул руку для рукопожатия пустому месту. Соответствующее видео опубликовала член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в Twitter.

После этого американский лидер не сразу нашел выход и сделал несколько шагов в неверном направлении.

Марджори Тейлор Грин написала, что это "невероятно стыдно".

"Он руководит нашей страной. Уже достаточно", – сказала Грин.

Ранее Байден, говоря о продовольственном кризисе, перепутал Украину и Китай, назвав КНР одним из крупнейших производителей пшеницы. Американский лидер оговорился в ходе выступления о шагах по снижению цен на бензин для граждан Соединенных Штатов.

