Байден дважды оговорился в ходе выступления в Белом доме

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден дважды оговорился во время номинирования директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Кандидатуру бывшего прокурора Стива Деттельбаха должен утвердить сенат. Сначала Байден ошибся в аббревиатуре, назвав AFT вместо ATF, а затем и в фамилии нового директора бюро.

"Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – приводит слова Байдена РИА Новости.

До этого во время речи о России президент США перепутал фамилию Владимира Путина, назвав российского главу Клутиным. Кроме того, Байден путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

