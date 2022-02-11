Байден перепутал Афганистан с Украиной

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Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Афганистан и Украину. Конфуз случился во время интервью американского лидера телеканалу NBC.

Журналист спросил президента, как хорошо власти США были подготовлены к выводу войск из Афганистана. В ответ Байден заявил, что для подобного сценария не существует подходящего времени.

При этом американский лидер выразил мнение, что в противном случае США должны были бы увеличить военный контингент в Афганистане, ввязавшись в войну на истощение.

"Мы никогда не собирались объединять Украину, то есть Ирак. Афганистан", – добавил Байден, несколько раз поправив самого себя.

Ранее Байден допустил оговорку, перепутав бывших глав государства Барака Обаму и Дональда Трампа. Президент США заявил, что в 2009 году тогдашний президент Трамп попросил его вывести из кризиса автомобильную промышленность.

До этого во время речи о России президент США перепутал фамилию Владимира Путина, назвав российского главу Клутиным.

Кроме того, Байден путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.