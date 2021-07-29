Байден перепутал Обаму с Трампом

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Фото: AP/TASS/Susan Walsh
Действующий президент США Джо Байден в очередной раз допустил оговорку, перепутав бывших глав государства Барака Обаму и Дональда Трампа.
Байден оговорился во время выступления в штате Пенсильвания. Это было показано в эфире телеканала C-SPAN.
Президент США заявил, что в 2009 году тогдашний президент Трамп попросил его вывести из кризиса автомобильную промышленность.
"Простите, оговорка по Фрейду. <...> Это был президент Обама, когда я был вице-президентом", – поправил сам себя Байден.
Барак Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 год. Трамп находился во главе государства в 2017–2021 годах.
Ранее Байден перепутал число прошедших месяцев с начала года. В тексте выступления цифра "15" была зачеркнута, а рядом с ней в квадратных скобках значилось "5". При этом президент проигнорировал данную правку.
До этого во время речи о России Байден перепутал фамилию президента РФ Владимира Путина, назвав российского главу Клутиным.
Кроме того, американский лидер называл вице-президента Камалу Харрис президентом. Интересно, что еще раньше он называл ее будущим президентом США.
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