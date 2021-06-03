Байден перепутал число прошедших месяцев с начала года

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В очередной раз оговорившись, президент США Джо Байден неверно назвал число прошедших месяцев с начала года. Об этом сообщает РИА Новости.

"С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000", – сказал американский лидер, произнося речь о борьбе с коронавирусной инфекцией и вакцинации.

Позже выяснилось, что в тексте выступления цифра "15" была зачеркнута, а рядом с ней в квадратных скобках значилось "5".

Это не первая оговорка, которую допустил глава Белого дома. Во время речи о России он перепутал фамилию президента РФ Владимира Путина, назвав российского лидера Клутиным.

Прежде Байден называл вице-президента Камалу Харрис президентом. Интересно, что еще раньше он называл ее будущим президентом США.