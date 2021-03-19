Байден трижды споткнулся, поднимаясь по трапу самолета

Фото: AP/Patrick Semansky

Президент Соединенных Штатов Джо Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета в штате Джорджия. Этот курьезный эпизод сняли на видео журналисты, сообщает РИА Новости.

Американский лидер споткнулся три раза, причем после третьего, вероятно, упал, однако быстро смог встать без посторонней помощи и, помахав рукой провожающим, зашел на борт.

В пресс-службе Белого дома позднее пояснили, что Байден мог оступиться из-за сильного ветра.

"Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях", – заявила представитель пресс-службы Карин Жан-Пьер, добавив, что сейчас президент пребывает в прекрасном самочувствии.

Ранее Байден оговорился в ходе публичного выступления, по ошибке назвав вице-президента Камалу Харрис президентом. Уточняется, что это уже не первая подобная оговорка главы Белого дома.