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В мире

09:49

Байден вновь оговорился, назвав Харрис президентом США

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Patrick Semansky/AP

Джо Байден вновь оговорился в ходе публичного выступления, сообщает "Мир 24". Американский лидер по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.

Говоря об успехах вакцинации в США, Байден сказал: "Когда президент Харрис и я…"

Это уже не первая подобная оговорка главы Белого дома. 30 декабря Байден запнулся и нечаянно назвал Камалу Харрис будущим президентом США.

До этого, выступая на встрече с общественностью в Милуоки, Байден заявил, что детей он любит больше, чем людей. До выборов президента США он не смог вспомнить имя своего соперника, назвав Дональда Трампа Джорджем.

Во время интервью телеканалу АВС Джозеф Байден заявил, что РФ должна заплатить за вмешательство в выборы в США 2020 года. Во время интервью глава Белого дома сказал, что "хорошо знает" Путина, а также согласился с тем, что считает его убийцей.

В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине

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