Песков оценил высказывания Байдена о Путине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина "очень плохими". Об этом сообщает ТАСС.

Накануне Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина "убийцей".

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США", – заявил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства затруднился ответить на вопрос, будет ли Путин реагировать на высказывание своего американского коллеги.

По словам Пескова, заявлений, аналогичных выступлению Байдена, ранее в истории отношений Вашингтона и Москвы не бывало. Он выразил мнение, что высказывания американского лидера негативно скажутся на дальнейших контактах между странами.

"Он (Байден. – Прим.ред.) однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее во время интервью телеканалу АВС Байден заявил, что Россия должна заплатить за вмешательство в выборы в США. По словам американского лидера, он ознакомился с докладом разведки США и предупредил Путина об ответственности, если факт нарушения законодательства имел место быть.

Позже американские власти подтвердили, что готовят новые ограничения в отношении России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что в скором времени о санкциях расскажут подробнее.

