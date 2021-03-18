В Белом доме анонсировали новые ограничения в отношении России

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Власти США готовят новые ограничения в отношении России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как передает ТАСС, американские власти рассчитывают привлечь РФ к ответственности.

"В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее", – подчеркнула Псаки на брифинге для журналистов.

Пресс-секретарь заявила, что власти США не будут искать других путей по данному вопросу.

"Мы продолжим оказывать давление на них (на Россию. – Прим. Ред.)", – объявила Псаки.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что Россия должна "заплатить цену" якобы за попытки Москвы вмешаться в выборы президента США 2020 года. Он также отметил, что за годы в политике понял, что самое важное – знать человека.

В этой связи Псаки отметила, что американский лидер счет важным обнародовать рассекреченную часть доклада разведки США о вмешательстве в выборы.

"Одна из наших стратегий – открыто разоблачать их тактику, чтобы мир знал о них. Поэтому мы и обнародовали этот доклад", – заключила пресс-секретарь.

Ранее Байден обвинил Россию в нападках на американскую демократию. По мнению американского лидера, Путин пытается ослабить европейский проект и навредить трансатлантическому единству.