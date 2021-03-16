Разведка США обвинила РФ в попытках помочь на выборах Трампу и помешать Байдену

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Офис директора национальной разведки США опубликовал доклад, выдвигающий обвинения в отношении России в связи с якобы имевшими место попытками Кремля поспособствовать переизбранию Дональда Трампа и помешать Джо Байдену на прошлогодних президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что президент России Путин распорядился провести операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку кандидатуры президента Трампа, подрыв общественного доверия к процессу выборов и усугубление социально-политической раздельности в США, а группа российских правительственных организаций провела эту операцию", – говорится в тексте.

Там отмечается, что американское Разведсообщество "в высокой степени" уверено в такой оценке установленных им фактов. По их данным, российские официальные лица и их подручные стремились повлиять на общественное мнение в США.

"Ключевым элементом стратегии Москвы в эту каденцию выборов было использование подручных, связанных с российской разведкой, для продвижения направленного на влияние нарратива – включая дезинформирующие и неподтвержденные обвинения против президента Байдена – организациям СМИ в США, официальным лицам США и видным частным лицам США, включая некоторых, кто был близок к бывшему президенту Трампу и его администрации", – говорится в докладе.

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс обвинил разведывательные службы РФ в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса. По его словам, ведомство идентифицировало четыре онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством российской разведки и распространяли недостоверную информацию.