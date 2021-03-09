США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

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Фото: TASS/ZUMA
Представитель госдепартамента США Нед Прайс обвинил разведывательные службы РФ в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса.
По его словам, ведомство идентифицировало четыре онлайн-платформы, которые якобы работали под руководством российской разведки и распространяли недостоверную информацию.
Прайс указал, что эти сайты включали ложные данные о двух вакцинах, которые были одобрены Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США .
"Ясно, что Россия вернулась к своим старым трюкам и тем самым потенциально ставит под угрозу жизни людей", – приводит слова Прайса USA Today.
7 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что спецслужбы России якобы развернули кампанию, дискредитирующую вакцины Pfizer и другие западные препараты с помощью СМИ.
По данным издания, речь идет о New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside, которые базируются за пределами США и принадлежат иностранцам.
Сообщалось, что порталы якобы распространяют сведения о побочных действиях вакцин, а также ставят под сомнение их эффективность и безопасность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о причастности Москвы к "кампании по дезинформации" является ложной.
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