Главный инфекционист США высказался о вакцине "Спутник V"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину "Спутник V", сообщает РИА Новости.

"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai.

Он добавил, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин. Он пояснил, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность.

Сергей Собянин ранее сообщал, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность. По его словам, препаратом заинтересовалось множество стран мира. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

