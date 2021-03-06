Главный инфекционист США высказался о вакцине "Спутник V"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину "Спутник V", сообщает РИА Новости.
"Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai.
Он добавил, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин. Он пояснил, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность.
Сергей Собянин ранее сообщал, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность. По его словам, препаратом заинтересовалось множество стран мира. Вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
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