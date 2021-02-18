Собянин дал старт клиническим исследованиям вакцины "Спутник Лайт" в Москве

10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин сообщил о начале международных клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в столице. Об этом мэр написал в своем блоге.
Собянин подчеркнул, что вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность.
"Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира. Естественно, ученые не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом имени Гамалеи мы проведем несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19", – написал градоначальник.
Как отметил Собянин, одним из самых важных является эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации, которое стартовало на этой неделе.
По словам мэра, исследование позволит выяснить, нужно ли проводить повторную вакцинацию от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона.
Клинические исследования препарата "Спутник Лайт" в столице начнутся 18 февраля.
"Новый препарат, разработанный в Институте имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель", – отметил мэр.
Градоначальник добавил, что для того, чтобы сделать прививку этой вакциной, нужно будет посетить поликлинику только один раз. По его словам, иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.
"В основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно", – подчеркнул Собянин.
Препарат "Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет, отметил мэр, добавив, что сама вакцина переносится организмом как обычная прививка.
Уточняется, что в основном этапе исследований примут участие 6 тысяч человек: три тысячи участников из России и три тысячи – из ОАЭ.
Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник.
Участие в испытаниях могут принять все желающие, ранее не делавшие прививку препаратом от коронавируса "Спутник V". Также у претендентов должны отсутствовать противопоказания. Узнать подробности и записаться можно на mos.ru.
Минздрав РФ одобрил III фазу испытаний вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Также Собянин подчеркнул, что важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. Для этого на базе детской городской клинической больницы имени Башляевой проведут три фазы клинического исследования препарата "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет.
"Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма
"Спутника V", которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты", – написал мэр, уточнив, что все три фазы исследований тоже планируется провести в столице.
Ранее министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение международных клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, является однокомпонентным и должен будет вводиться всего один раз. Испытания вакцины будут проходить до 28 января 2022 года.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что разработанная вакцина "Спутник Лайт" предназначается для ликвидации коронавируса во всем мире. Директор центра обратил внимание, что благодаря "Спутнику Лайт" снижается вероятность тяжелого течения COVID-19, но не исключается полностью.
Предполагается, что действовать "Спутник Лайт" будет в 3–4 раза меньше, чем "Спутник V.
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