Минздрав снизил отпускную цену на вакцину "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену за вакцину "Спутник V ", она составит 866 рублей 81 копейку за два компонента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что снижение стоимости стало возможным после отработки и оптимизации технологии промышленного производства препарата, а также увеличения объемов ее производства для масштабной вакцинации граждан РФ.

Он подчеркнул, что цена едина для всех производственных площадок.

"Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", – приводит слова Мантурова пресс-служба.

До этого отпускная цена двух компонентов вакцины составляла 1 942 рубля.

Ранее сенатор, врач Сергей Леонов описал характеристики трех российских вакцин от коронавируса и рассказал об их основных различиях. По его словам, вакцина "ЭпиВакКорона" является самой мягкой и поэтому будет давать меньше побочных эффектов.

"Спутник V" является усредненной по активности, поэтому организм реагирует на нее достаточно активно, в том числе повышением температуры.

Препарат "КовиВак", в свою очередь, содержит большое количество антигенов и должен вызвать более выраженную реакцию организма, в результате чего у пациента выработается более стойкий иммунитет.

