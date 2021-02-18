Эксперт рассказал о различиях российских вакцин от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Член Совфеда, врач Сергей Леонов описал характеристики трех российских вакцин от коронавируса и рассказал об их основных различиях.
"Вакцина, разработанная Центром "Вектор", "ЭпиВакКорона", является самой мягкой из вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий", – сказал он во время брифинга в МИА "Россия Сегодня".
Леонов отметил, что "Спутник V" является усредненной по активности вакциной, поэтому организм реагирует на нее достаточно активно, в том числе повышением температуры.
"Самый ядреной вакциной является разработка Центра Чумакова – "КовиВак". Она несет в себе большое количество антигенов, реакция организма на нее будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет", – заявил сенатор.
По словам Леонова, "КовиВак" лучше всего подойдет для пациентов молодого и среднего возраста с крепким состоянием здоровья, а "ЭпиВакКорона" по степени воздействия на организм будет предпочтительна для пожилых людей. Врач отметил, что вакцина "Спутник V" может подойти разным пациентам в зависимости от показаний медиков.
Как отметил другой сенатор, врач-хирург Юрий Архаров, в настоящее время российские специалисты продолжают работать над новыми вакцинами от COVID-19. Он рассказал, что сегодня на стадии разработки и доклинических исследований находятся более 20 видов вакцин.
Также Архаров рассказал, стоит ли вакцинироваться тем, кто уже перенес инфекцию. По его словам, в таких случаях необходимо получить показание врача, которое может быть получено, если количество антител в организме пациента понизится до так называемой "серой" зоны.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной". Первая вакцина была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе, а вторая – в центре "Вектор" 27 октября.
Третья российская вакцина от COVID-19 разработки Центра имени Чумакова "КовиВак" должна поступить в гражданский оборот в ближайшее время, а ее регистрация запланирована на 20 февраля.
Россиянам рассказали, чем отличаются "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
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