Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в ближайший месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третья российская вакцина от коронавируса в ближайший месяц поступит в гражданский оборот. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума совета по противодействию распространению коронавируса.

"Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова, это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит – защитить еще больше людей от коронавируса", – отметил он.

Мишустин также потребовал принять меры для более оперативной вакцинации от коронавируса в стране. "Важно так организовать процесс [массовой вакцинации], чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать", – отметил он.

20 января в Минздрав РФ поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. Таким образом, у России будет три вакцины от коронавируса, созданные по различным технологиям.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первую партию вакцины центра имени Чумакова выпустят в гражданский оборот в объеме 100 тысяч доз.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.