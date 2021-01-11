Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр "Вектор" выделил образец "британского" штамма коронавируса и изучает его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как уточняется, он был получен от зараженного, прилетевшего в Россию из Великобритании.

"Институт "Вектор" Роспотребнадзора выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение", – говорится в сообщении.

Ранее в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса.

Новый штамм обнаружили в Британии в середине декабря. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что новая разновидность коронавируса передается от человека к человеку быстрее, чем обычный вирус.

