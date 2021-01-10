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Общество

10 января, 21:41

Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в России пока рано – Попова

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России ситуация с коронавирусом не стабилизировалась, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано", – отметила руководитель ведомства.

При этом заболеваемость коронавирусом с начала 2021 года, по ее словам, снизилась на 12 процентов.

"Если сравнивать первую декаду нового года и прошедшую декаду, финальную, прошедшего года, снизилось количество числа заболевших почти на 12 процентов ежедневно регистрирующихся случаев", – подчеркнула Попова, добавив, что инфекцией реже других заражаются дети, а чаще всех – работники торговли и транспорта.

Ранее в России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса. Заразившийся гражданин вернулся из Великобритании.

Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

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