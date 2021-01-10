В Bloomberg рассказали, почему можно доверять вакцине "Спутник V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели рассказал, почему можно доверять российской вакцине от коронавируса "Спутник V".
В частности, он обратил внимание на то, что препарат прошел клинические испытания третьей фазы. На всех трех этапах испытаний эффективность вакцины превысила 90%, отметил журналист. Он подчеркнул, что в ходе испытаний не обнаружили ни одного тяжелого случая заболевания коронавирусом.
Также Фазели указал на то, что Россия сейчас входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ. Журналист также отметил, что РФ сотрудничает с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины.
Он отметил, что все это дает основания утверждать, что "вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях". Журналист заявил, что пожелал бы воспользоваться российским препаратом вместо китайской вакцины CoronaVac.
Ранее прививку препарата "Спутник V" получил корреспондент The New York Times Эндрю Крамер. Он написал об этом статью, в которой отметил, что результаты испытаний российской вакцины от коронавируса можно назвать "неподдельным достижением российских ученых". Он также отметил хорошую логистику больниц в РФ при организации вакцинации от COVID-19.
Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов привившимся от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: