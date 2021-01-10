В Bloomberg рассказали, почему можно доверять вакцине "Спутник V"

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Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели рассказал, почему можно доверять российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

В частности, он обратил внимание на то, что препарат прошел клинические испытания третьей фазы. На всех трех этапах испытаний эффективность вакцины превысила 90%, отметил журналист. Он подчеркнул, что в ходе испытаний не обнаружили ни одного тяжелого случая заболевания коронавирусом.

Также Фазели указал на то, что Россия сейчас входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ. Журналист также отметил, что РФ сотрудничает с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины.

Он отметил, что все это дает основания утверждать, что "вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях". Журналист заявил, что пожелал бы воспользоваться российским препаратом вместо китайской вакцины CoronaVac.

Ранее прививку препарата "Спутник V" получил корреспондент The New York Times Эндрю Крамер. Он написал об этом статью, в которой отметил, что результаты испытаний российской вакцины от коронавируса можно назвать "неподдельным достижением российских ученых". Он также отметил хорошую логистику больниц в РФ при организации вакцинации от COVID-19.